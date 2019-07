Zu Ehren der neuen Königin Christa Berning und ihres Prinzgemahls Heinrich samt Hofstaat, zu dem Annette und Rainer Henrichmann sowie Silke Bertels und Klaus Lünnemann gehören, war die St.-Martinus-Bruderschaft angetreten.

Die zweiten Vorsitzenden der Schützenbruderschaft, Mario Kühn und Kalle Ontrup, nahmen die Krönung der neuen Regentin von Sandrup vor. Wie immer wurde die Krönung musikalisch unterstützt durch die „Drum-Girls“, berichtet die Bruderschaft.

Auf das Kommando von Oberst Heinz Distelhoff folgte der Fahnenschlag. In diesem Jahr erhielten die Fahnenschläger neue Fahnentücher, die von Anni Rottmann genäht wurden. Oberst Distelhoff und Adjutant Dennis Kühn dankten ihr dafür, die Schützenfamilie applaudierte. Später am Abend verabschiedete der erste Vorsitzende Hermann Merschformann in bewegenden Worten Raimund Möcklinghoff nach 21 Jahren Vorstandsarbeit offiziell aus dem Vorstand der St.-Martinus -Bruderschaft.