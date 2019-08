Larissa Schlautmann voltigiert seit ihrem sechsten Lebensjahr. Jetzt hat die 23-jährige Einzelvoltigiererin erstmalig für den Reiterverein Münster-Sprakel an den Deutschen Meisterschaften teilgenommen. Mit Vereinspferd Sonic Blue und Longenführerin Leonie Terstegge war sie im Juli vom Landesverband Westfalen für die Meisterschaften im hessischen Alsfeld nominiert worden.

Das Trio reiste gemeinsam mit einem Verpflegungs- und Fanteam aus Münster an. Mit einer ordentlichen Pflichtprüfung konnte das Trio gut in den Wettkampf einsteigen und rangierte nach Tag eins auf Platz 17 der Damenprüfung, berichtet der RV Sprakel in einer Pressemitteilung. Bei der Kür, dem zweiten Teil des Umlaufes, konnten Schlautmann und ihr Team das sechsköpfige Richtergremium mit ihrer Präsentation zum Thema „Tarzan und Jane“ überzeugen und sich auf Platz 16 der Damenprüfung vorschieben. Zu diesem Zeitpunkt seien bereits alle Erwartungen an den ersten Start auf diesem Niveau übertroffen worden, berichtet der RV weiter. Umso größer war die Freude, als sich das Trio mit den guten Ergebnissen aus dem ersten Umlauf für das Finale qualifizieren konnte. Dort gehen die besten 16 Damen Deutschlands, unter anderem auch die Weltspitze im Voltigiersport, an den Start. Für die Meisterschaftsneulinge sei das sicherlich das i-Tüpfelchen gewesen.

Während das Trio im Technikprogramm vor der großen Kulisse ein wenig Nerven zeigte, hätten die drei im Finale in der voll besetzten Hessenhalle eine ausdrucksstarke und präzise geturnte Kür gezeigt: Das war Platz 12 der Damenprüfung. Insgesamt beendete Larissa Schlautmann ihre erste Deutsche Meisterschaft auf Platz 16 der Damen.