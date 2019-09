Vereine wollen neue Halle nutzen

Die Schützen-Delegation war extra angereist, um einem dringenden Wunsch vieler Sprakeler Bürger Nachdruck zu verleihen. In den Briefkasten des Stadthauses 1 in Münster warfen Mitglieder des Schützenvereins St. Hubertus eine Bürgeranregung, die 238 Sprakeler und Sprakelerinnen unterzeichnet hatten. Damit soll erreicht werden, dass die neue Zweifachhalle an der neuen Grundschule auch von den Sprakeler Vereinen genutzt werden kann.

„Es wird angeregt, dass die geplante Zweifachsporthalle der neuen Grundschule in Sprakel so geplant und gebaut werden soll, dass sie außerhalb der Schulnutzungszeiten von den Sprakeler Vereinen für Veranstaltungen genutzt werden kann“, so die Antragsteller in einer Pressemitteilung. Tobias Tarp reichte die Bürgeranregung als Vertreter aller Unterzeichner ein.

Außerdem, so die Anregung weiter, sollten, falls nötig, „die ordnungsrechtlichen Festlegungen“ getroffen werden, um den Sprakeler Vereinen die Nutzung der neuen Sporthalle zu ermöglichen. Tarp und seine Mitstreiter verweisen in ihrer Bürgeranregung darauf, dass auch in Sprakel ein zentraler Ort für Veranstaltungen benötigt werde, „wie es ihn in den anderen Stadtteilen des Bezirks Nord“ gibt.

Ausgleich herstellen

Im Gegensatz zu Kinderhaus und Coerde verfüge Sprakel nämlich nicht über ein zentrales öffentliches Gebäude wie das Kap.8 im Kinderhauser Bürgerhaus oder das Begegnungszentrum Meerwiese in Coerde, das durch „ehrenamtliche Vereine“ für Veranstaltungen genutzt werden könne. „Um zumindest in geringem Maße einen Ausgleich herzustellen, kann man dies nach Ansicht der Antragsteller über die Nutzungsmöglichkeiten in der neuen Zweifachsporthalle der neuen Grundschule in Sprakel beheben“, finden die Unterzeichner der Bürgeranregung. „Gerade in Anbetracht des zu erwartenden Bevölkerungswachstums in Sprakel, ist der Stellenwert des Engagements der örtlichen Vereine nicht zu unterschätzen“, betont Tobias Tarp in einer Pressemitteilung.

Der Mangel an geeignetem Veranstaltungsraum für Vereine müsse daher nach Ansicht der Unterzeichner behoben werden. Die Antragsteller hoffen nun, dass Politik und Verwaltung ihre Anregung aufgreifen und „dass diese Verbesserung für den Ortsteil Sprakel rechtzeitig zur Fertigstellung der neuen Grundschule eingeführt wird“.