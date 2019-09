„Es ist fantastisch, was hier alles möglich ist“, meinte Sebastian Geeraedts , Leiter des Outlaw-Jugendzentrums in Sprakel. Seit zehn Jahren gibt es die Einrichtung im münsterischen Stadtteil schon, das war am Freitag ein gehöriger Grund zum Feiern.

Auch die benachbarte Kita machte mit, denn sie feierte denselben Anlass. Es handelt sich nämlich um eine kombinierte Einrichtung. Die ist, so war zu hören, vorbildhaft für andere Stadtteile gewesen. 20 000 Stunden Angebote für Jugendliche habe es im vergangenen Jahrzehnt gegeben, so Geeraedts. Und: 50 Prozent der Sprakeler Kinder hätten die Kita besucht.

Den Anlass nutzte Elena Krainz, um sich vorzustellen. Sie ist die neue Leiterin der Sprakeler Outlaw-Kindertagesstätte: „Ich habe ein großartiges Team übernommen“, meinte sie.