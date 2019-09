Alles klar für die neue Session

Die Karnevals-Interessengemeinschaft (KIG) Sprakel-San­drup-Coerde läuft sich warm: Der 11.11. ist in Sichtweite. In der vorigen Session war das jüngste karnevalistische Spitzenteam der bisherigen Geschichte der KIG am Start. In der neuen Session übernimmt, wie berichtet, mit Ingo Reismann ein erfahrener Karnevalist der Stadtwache das Zepter in Münsters nördlichster Karnevalshochburg.

KIG-Präsident Roland Grünagel und Volker Leda , Verbindungsoffizier zur Stadtwache, werden den Spieß des Traditionskorps als Adjutanten in der neuen Session flankieren.

Am 11. Oktober, einen Monat vor dem Beginn der fünften Jahreszeit, stellt die KIG ab 19.11 Uhr im Sportheim des SC Sprakel ihren neuen Prinzen aus den Reihen der befreundeten Stadtwache vor, der seit Jahrzehnten auch viele KIG-Mitglieder angehören.

Für die Tollitäten Prinz Thomas III. (Traebert) und Prinz Ajin (Dibaharan) nähert sich das Ende ihrer Regentschaft.

Denn am 11. Oktober wird im Sprakeler Sportheim nicht nur Ingo Reismann als neue Tollität präsentiert, sondern es wird auch der neue Kinderprinz beziehungsweise eine Kinderprinzessin ermittelt.

Das neue närrische Oberhaupt des KIG-Karnevalsnachwuchses wird wieder aus den Reihen der Schülerschaft der Grundschule Sprakel kommen. KIG-Vizepräsident Frank Heitmann übernimmt erneut die Organisation. Die Vorbereitungen laufen. Am 11. Oktober wird direkt im Sportheim das Oberhaupt der jungen Narren ausgelost.

Die Prinzenvorstellung der KIG beginnt zwar erst um 19.11 Uhr – Einlass ist aber schon ab 18 Uhr. Denn erstmals beginnt im Sportheim auch der Karten-Vorverkauf für die Damensitzung. Mit ihr startet die KIG am 15. November in den Sitzungskarneval.

Es gibt noch einen Interimstermin zwischen der Vorstellung des Prinzen und der Damensitzung. Pünktlich zum offiziellen Sessionsauftakt am 11.11. wird die prinzliche Residenz eröffnet: Am 11. November ab 19.11 Uhr wird sich die bürgerliche Gaststätte „Sandruper Baum“ in ein Adelsquartier verwandeln. Auch der neue KIG-Prinz Ingo II. wird schon an diesem Tag proklamiert.

Zur Damensitzung am 15. November gehört wie gehabt die Eröffnung des Bierbrunnens.

Einen Tag später, am 16. November (Samstag), findet die vierte Sprakeler „Bierpong-Meisterschaft“ im Festzelt statt: Sie geht in eine Mallorca-Party über. Wenn noch an der „Bierpong-Meisterschaft“ teilnehmen möchte, kann sich die Anmeldung online über die Homepage der KIG Sprakel herunterladen, informiert die KIG. Eine Senatorentaufe folgt am 30. November.

Dann ist erst einmal kreative Pause. Denn die Wagenbauer und Fußgruppen nutzen die Winterzeit für die Vorbereitungen auf die heiße Phase im kommenden Jahr. Wagenbauerparty, Prinzenrundfahrt sowie ein karnevalistischer Gottesdienst mit anschließendem Prinzenfrühschoppen (26. Januar) stehen dann auf dem närrischen Kalender.

Die drei närrischen Tage in Sprakel sind schon Anfang Februar: Galaprunksitzung am 7. Februar, Disco am 8. Februar, und dann ist der Auftakt des Straßenkarnevals im Münsterland mit dem großen KIG-Umzug.