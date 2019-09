Zum Informationsabend und zum Tag der offenen Tür lädt die Grundschule Sprakel, In der Au 3, ein. Der Informationsabend für die Eltern findet am kommenden Montag (7. Oktober) um 19.30 Uhr statt, der Tag der offenen Tür für die Schulanfänger und ihre Eltern am 8. Oktober (Dienstag) in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr.