Zum Erntefest rund um die Kartoffel lädt der Heimatverein Sandrup-Sprakel-Coerde am Sonntag (6. Oktober) ab 14 Uhr auf den Heimathof, Am Max-Klemens-Kanal 141 h, ein. Es geht um das ganze Spektrum vom Einfahren der Kartoffel bis zur Verarbeitung. Auf dem Heimathof wird es Reibeplätzchen geben. Die Landfrauen bieten zudem unter anderem Schinkenbrote an. Der Akkordeon-Krink des Heimatvereins übernimmt den musikalischen Part. Für das Ponyreiten und fürs Holzschuh-Golfspiel hoffen die Heimatfreunde (Bild) auf gutes Wetter.