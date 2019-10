Die Firma Holz GmbH beabsichtigt, im Osten von Sprakel auf einer Fläche, die sich in ihrem Eigentum befindet, ein Wohngebiet zu entwickeln.

Zwischen Sprakeler Straße, der Bahnstrecke Münster-Rheine und der Aldruper Straße (L 587) sollen insgesamt circa 134 Wohneinheiten realisiert werden, davon 88 in Mehrfamilienhäusern und 46 in Einfamilien-, Doppel-, Reihen- und Kettenhäusern.

Entstehen soll eine Mischung aus unterschiedlichen Wohnformen und Wohnungsgrößen, altengerechtem Wohnen und auch experimentellen Wohnungsangeboten. Außerdem ist eine viergruppige Kindertagesstätte geplant.

Der Bebauungsplan lag bereits im Jahr 2017 öffentlich aus. Er wurde anschließend überarbeitet und wird nun erneut für die Öffentlichkeit ausgelegt. Ab Montag (14. Oktober) bis einschließlich zum 14. November (Donnerstag) kann der Bebauungsplan-Entwurf im Kundenzentrum des Stadthauses 3, Albersloher Weg 33, eingesehen werden.

Das Kundenzentrum ist montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr geöffnet, donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr, so die Pressemitteilung der Stadt Münster.

Offengelegt werden der Bebauungsplan mit der Begründung sowie zusätzliche umweltbezogene Gutachten und Unterlagen. Die Dokumente können ab dem 14. Oktober auch im Stadtportal unter www.stadt- muenster.de/stadtplanung eingesehen werden.

Bis zum Ende der Auslegungsfrist besteht die Möglichkeit, bei der Stadtverwaltung Stellungnahmen zur Planung abzugeben. Möglich sei das beispielsweise per Post, per E-Mail oder über das Online-Formular im Stadtportal, so die Stadt Münster abschließend.