Die Mitgliederversammlung des Schützenvereins St. Hubertus Sprakel beginnt am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Sandruper Baum“. Es geht um einen Rückblick auf das Jubiläum 300 Jahre St. Hubertus und um einen Blick in die Zukunft. Gezeigt wird auch ein Film für alle, die nicht bei der „Winterfeier“ am 26. Oktober dabei sein konnten.