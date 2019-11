Das Stadtplanungsamt lädt am Donnerstag (14. November) ab 19 Uhr zu einem Bürgerworkshop zum Böckmannplatz im Marienheim ein. Es gibt Infos zum Bauvorhaben und Thementische zur Neugestaltung.

Noch besteht Sprakels Ortsmitte aus einer großen Wiese. Das soll sich nun ändern: Ein Investor plant, am zentralen Böckmannplatz zu bauen. Wohnungen, ambulantes Wohnen, eine Sozialstation, eine Tagespflege, Praxisräume und eine Bäckerei sollen entstehen. Bei den Planungen für die öffentlichen Flächen sollen die Bürger mitreden. Daher lädt das Stadtplanungsamt zu einer öffentlichen Veranstaltung am Donnerstag in das Marienheim, Marienstraße 12, ein.

Die Veranstaltung, die vom Büro „SAL Landschaftsarchitektur“ aus Münster in enger Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt vorbereitet worden ist, beginnt mit der Vorstellung des Bauvorhabens. Für Fragen steht der Investor zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung des städtischen Presseamts.

Danach schließt sich der Bürger-Workshop an. An verschiedenen Thementischen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Ideen und Wünsche in den Gestaltungsprozess einbringen: zum Beispiel zur Funktion des Platzes, zur Gestaltung und zu Ausstattungselementen. Das Büro „SAL Landschaftsarchitektur“ berücksichtigt diese bei der Erarbeitung von drei Entwurfsvarianten für die Gestaltung des Böckmannplatzes, die bei einer zweiten öffentlichen Veranstaltung Ende des Jahres präsentiert werden sollen.