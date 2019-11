Volkstrauertag in Sprakel

Münster-Sprakel -

Die Vereine in Sprakel begingen den Volkstrauertag gemeinsam, zunächst mit einer Andacht in der St.-Marien-Kirche. Von dort aus ging es unter den Klängen des Blasorchesters Gimbte zum Ehrenmal an der Nienberger Straße. Zwei Kränze wurden niedergelegt. Dann sprach Bezirksbürgermeister Manfred Igelbrink.