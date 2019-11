Zur „Licht-an-Aktion“ lädt die „Offensive Kinderhaus“ am Freitag ab 18 Uhr auf den Idenbrockplatz ein. Liederhefte werden verteilt, Hermann Rottmann begleitet die Lieder auf ­dem Akkordeon. Unter dem Vordach der MarkusKirche wird ein Glühweinstand stehen, an dem Mitarbeiter des Wuddis kostenlos Glühwein mit und ohne Alkohol ausschenken. Die „Licht-an-Aktion“ der Sprakeler Vereine auf dem Parkplatz von Edeka beginnt um 17 Uhr. Es gibt Glühwein und Reibeplätzchen. Der Erlös der „Licht-an-Aktion“ geht jedes Jahr an eine gemeinnützige Sprakeler Gruppe: In diesem Jahr ist er für den Förderverein der Sprakeler Grundschule bestimmt.