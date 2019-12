Die Sternsingeraktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Frieden! – Im Libanon und weltweit“. Wer bei der Sternsingeraktion in Sprakel dabei sein möchte, kann am Samstag (7. Dezember) um 11 Uhr ins Marienheim kommen.

Dort werden die Gruppen eingeteilt und die Texte geübt. Wer an dem Tag verhindert ist, aber mitmachen möchte, kann sich bei Simone Brosius-Grabein unter ✆ 26 52 219 melden. Wer kein Kostüm hat, kann sich bei Martina Frie, ✆ 21 57 02, am 28. Dezember um 11 Uhr ein Kostüm ausleihen.

Die Aussendungsfeier der Sternsinger ist am 5. Januar (Samstag) um 9 Uhr.