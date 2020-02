Die Zahlen passen:Zum 58. Umzug der KIG Sprakel-San­drup-Coerde gibt es genau 58 Wagen- und Fußgruppen. Etwa 15 davon kämen allein aus den Reihen der Sprakeler, berichtet KIG-Präsident Roland Grünagel.

Die Vorbereitungen laufen. Das Festzelt am Sportplatz steht schon, muss es auch. Denn die drei verrückten Tage starten am Freitag (7. Februar) um 19.11 Uhr mit dem Galaabend und der Proklamation von Prinz Ingo II. Reismann. Am Samstag (8. Februar) geht es ab 19 Uhr mit Disco und Zeltparty weiter. Im Festzelt ist am Sonntag (9. Februar) auch die große „After-Umzugsparty“.

Aufgestellt werden auf den Straßen Sprakels jetzt auch schon rund 200 Schilder zur Verkehrssicherung – und am Montag wieder weggeräumt. Da führen die jüngeren Leute der KIG die Regie. Die Organisation laufe in den Händen von Christiane Tarp, Jenny Hohnsel, Thomas Traebert und Carmen Düllmann zusammen, erläutert Roland Grünagel.

Um 13.11 Uhr geht der Karnevalsumzug an der Ecke Nienberger Straße /Dreilinden an den Start auf seine rund 2,6 Kilometer lange Strecke. Es wird diverse Imbissstände geben, die Verpflegung der Karnevalsfreunde ist gesichert

