Über Barbara berichtete Pastoralreferent Martin Grünert beim Seniorenkarneval der KIG Sprakel im Marienheim. Die würde für ihr Leben gerne Rhabarber-Kuchen backen und hätte deshalb den Spitznamen „Rhabarberbarbara“. Den begehrten Kuchen habe sie später in einer eigenen Bar angeboten, der „Rharbarberbarbarabar“. Eine Männergruppe mit dem Namen „Die Barbaren“ wiederum kehrte regelmäßig dort ein und hieße fortan die „Rharbaberbarbarabarbarbaren“.

Zu Lachsalven brachte der Pastoralreferent die Senioren, zumal auch in der Geschichte ein Barbier vorkam, eine Bärbel und eine Bierbar. Hinterher kam sogar Martin Grünert selbst beim entstandenen Zungenbrecher nicht mehr mit. Er hatte die Lacher auf seiner Seit.

Auch die anderen Gäste konnten begeistern. Die „Maxis“ der St.-Marien-Kitapräsentierten sich in Fußballtrikots und sangen dem Sprakeler Prinzen Ingo II. (Reismann) ein Ständchen: „Als Prinz Ingo biste bekannt, habt den schönsten Karneval im Land.“ Elke Hakenes und Martina Sass führten den Sketch „Pizza-Bestellung im Jahr 2030“ auf, Manuela Leda riss mit einer Tom-Jones-Parodie mit, und Lenchen Menke trat in die Bütt. Auch die „Blau-Weißen Funken“ und das 1. Tanzkorps Blau-Weiß Sprakel der KIG Sprakel begeisterten, wie auch die Seniorentanzgruppe „Gemeinsam nicht einsam“. Alle Mitglieder hatten sich als Märchenfiguren verkleidet. Und so schunkelten schließlich an diesem Nachmittag Schneewittchen und die sieben Zwerge einträchtig mit Aschenputtel und der bösen Hexe, das gibt es nur in Sprakel.

Kinderprinz Alexander I. (Strelets) stellte sich schließlich vor, ein Beispiel wie generationenübergreifend der Karneval in Sprakel ist. Für närrische Musik sorgte Akteursmeister Andreas Krick an den Reglern.