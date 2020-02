CDU: Nutzung für Vereine ausloten

Der Baubeschluss zur Grundschule Sprakel wird voraussichtlich in diesem Sommer fallen. Damit erhält Sprakel eine auf den wachsenden Stadtteil ausgerichtete Schule, die im Neubaugebiet nördlich der Landwehr ihren Standort erhalten wird. Am angestammten Standortort war eine Erweiterung aus Platzgründen nicht möglich.

Im Zusammenhang mit dem Neubau, zu dem auch eine Sporthalle gehört, war aus den Reihen der Sprakeler Vereine die Anfrage gekommen zu klären, ob eine Nutzung der Sporthalle für Vereinsaktivitäten möglich sei.

Auf Anregung der CDU soll nun „kurzfristig bis zur Sommerpause 2020“ geprüft werden, wie eine erweiterte niederschwellige Nutzung (bis zu 199 Personen) der neuen Grundschule in Sprakel nebst Zweifachsporthalle für die Bürger ohne Beeinträchtigung des Schul- und Sportbetriebs gewährleistet werden kann. Das jedenfalls wird in einem Antrag zur Sitzung der Bezirksvertretung Nord am kommenden Dienstag (3. März) vorgeschlagen.

Dabei soll ein Nutzungskonzept mit Raumplanung für die Grundschule selbst beziehungsweise für die Sporthalle vorgestellt werden, das auch Nutzungszeiten (wegen der Wohnnachbarschaft) enthält.

Für Großveranstaltungen, so die CDU, werde in Sprakel der Festplatz genutzt. Für kleine bis mittlere Veranstaltungen „könnte die neue Grundschule nebst Zweifachturnhalle einen Beitrag leisten“, heißt es weiter. Die multifunktionale Räumlichkeit sollte „so gewählt werden, dass der Schul- und Sportbetrieb neben der Durchführung von Veranstaltungen aus dem Stadtteil nicht beeinträchtigt wird“, führt die CDU aus.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Olaf Bloch war beim planerischen Vorlauf der Grundschule, die mit der Option auf die Erweiterung für eine Dreizügigkeit geplant ist, ab dem Architektenwettbewerb dabei.

Eine große Lösung mit einer Nutzung der Sporthalle mit 400 Sitzplätzen, wie sie jüngst im Sportausschuss für die Erich-Klausener-Schule mit Kosten in Höhe von 640 000 Euro vorgestellt worden sei, würde in Sprakel zu Lasten des Außensportplatzes der Grundschule oder zu einem kleineren Schulhof führen, so Bloch. Denn es würde zusätzlicher Raum für die Lagerung von Tischen, Stühlen und Bodenplatten benötigt werden, so seine Einschätzung. Die Kosten resultierten zudem aus den Anforderungen an Lüftungsanlage, größere Technikräume und Brandschutz. Deshalb der Prüfauftrag für eine Nutzung für bis zu mittleren Veranstaltungsgrößen.