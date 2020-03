Zweiter Durchgang am Freitag

Für die Touren am Freitag, bei denen auch Reste in Roxel eingesammelt werden sollen, leihe sich das Unternehmen bei Kollegen aus der Remondis-Gruppe drei Fahrzeuge aus. Sollten die Bürger noch Gelbe Säcke haben, sollten sie diese am Freitag mit an die Straße legen, so Schäfer weiter. „Wir hoffen, dass wir dann alles sauber haben.“ Ab 7 Uhr seien die Mitarbeiter im Einsatz.

In Kinderhaus, wo sich derzeit an der Kristiansandstraße gegenüber der Haltestelle Schulzentrum ein großer Berg Gelber Säcke angesammelt hat, werde am Donnerstag (12. März) die Tour turnusmäßig gefahren.