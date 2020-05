Nachdem vor Wochen die Pflöcke eingeschlagen wurden, geht es nun los mit der Bebauung in Sprakels Mitte. Am Dienstagmorgen rückte der Bagger an. Entstehen soll eine seniorengerechte Wohnanlage mit zwei Geschäften. Vorgesehen sind eine Tagespflege, eine Sozialstation und betreute Wohneinheiten sowie eine ambulante Wohngruppe. Hinzu kommen zehn Wohnungen.