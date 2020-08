Am Haltepunkt Sprakel werden derzeit die beiden Wartehäuschen erneuert. Die jetzigen Wartehäuschen aus Beton werden abgerissen (Bild) und dann durch zwei neue, gläserne Wetterschutzhäuser ersetzt. Die Abrissarbeiten dauern noch bis vor­aussichtlich Ende der nächsten Woche an, so die Auskunft einer Sprecherin der Deutschen Bahn. Anschließend werden die neuen Wetterschutzhäuser an den Bahnsteigen montiert. Bis Ende 2020 soll die Maßnahme abgeschlossen sein, so die Bahnsprecherin weiter. Die Deutsche Bahn investiere in das Projekt einen mittleren fünfstelligen Betrag.