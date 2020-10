Der Förderverein der Grundschule Sprakel besteht seit 1999. Er unterstützt die Grundschule vor allem in finanzieller Hinsicht, um Ausstattung und Projekte zu ermöglichen, die aus dem normalen Schuletat nicht finanziert werden können.

Jüngst wurden alle Klassen zum Beispiel mit Beamern ausgestattet, so eine Pressemitteilung des Fördervereins. Im laufenden Schuljahr werde unter anderem ein Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“ unterstützt. Dieses Theaterstück diene dem Thema Sensibilisierung und Vermeidung von sexuellem Missbrauch.

Da viele Aktionen coronabedingt ausfallen mussten, unterstützt der Förderverein die einzelnen Klassen in diesem Schuljahr bei Ausflügen, um damit die Klassengemeinschaft zu stärken. Des Weiteren ist ein Projekttag „Trommelzauber“ geplant, und mit Mitteln des Fördervereins werden unterstützende Unterrichtsmaterialien angeschafft.

Aktuell laufen in Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Kindergartens St. Marien die Planungen, ob und wie in der Pandemie der zehnte Sprakeler Weihnachtsmarkt gestaltet werden kann, so die Mitteilung des Fördervereins weiter. Je nach Entwicklung der Infektionszahlen müsse das Jubiläum aber vielleicht verschoben werden.

Auf der Mitgliederversammlung des Fördervereins wurde ein neuer Vorstand gewählt. Außerdem wurde die Satzung geändert mit dem Ziel, dass der Vorstand in Zukunft flexibler besetzt werden kann. Beschlossen wurde, dass Einladungen zur Mitgliederversammlung künftig per E-Mail und Ankündigung auf der Homepage der Schule erfolgen.

Der Förderverein bedankte sich bei Maic Thesing und bei Burhan Tok, die sich nach langjähriger Vorstandsarbeit verabschiedet hatten.