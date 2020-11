Die Karnevals-Interessengemeinschaft (KIG) Sprakel-Sandrup-Coerde hat sich ins Zeug gelegt und wendet sich an alle Karnevalsfreunde mit einem unübersehbaren Gruß am südlichen Ortseingang. Die Sprakeler müssen in dieser Session auf das traditionelle Karnevalswochenende mit Galaabend, Disco und großem Karnevalsumzug verzichten. Aber: „Was uns Sprakeler ausmacht, ist der Halt und das Miteinander, was besonders jetzt eine große Bedeutung hat; im Verein, in der Gesellschaft und in unserem Ort Sprakel“, heißt es in einer E-Mail des KIG-Vorstands am frühen Morgen des 11.11. an die Mitglieder. Nun warten alle auf die KIG-Damensitzung: Sie wird am Freitag (13. November) ab 20.11 Uhr live aus dem KIG-Damen-Studio übertragen. Zu sehen sind Beiträge aus den Damensitzungen der letzten Jahre und neu gedrehte Clips. Der Link zur Sitzung ist auf der Homepage www.kig-sprakel.de zu finden.