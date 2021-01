Es ist still am Sandruper Heimathof. Die im Frühjahr geplante Jahreshauptversammlung des Heimatvereins San­drup-Sprakel-Coerde wird wegen der Pandemie bis auf Weiteres verschoben. Sobald eine Versammlung coronakonform wieder möglich sei, würden die Mitglieder per Post dazu eingeladen, so der Vorsitzende Alfred Bölling. Wenn es die Pandemie-Situation zulasse, würden auch die Planungen, etwa auch die Einladung zur Kaffeetafel für runde Geburtstage, wieder aufgenommen.