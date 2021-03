Pfarrer Ulrich Messing lädt in der Karwoche an zwei Nachmittagen (am 29. und am 30. März) Seniorinnen und Senioren auf ein Telefongespräch ein. Ostern ist das Fest der Auferstehung, aber auch der Familie und des Beisammenseins in der Gemeinschaft. Aufgrund von Corona wird es jedoch auch dieses Jahr für viele nicht die Möglichkeit geben, mit der Familie zu feiern. Pfarrer Ulrich Messing lädt alle Seniorinnen und Senioren in Sprakel und Kinderhaus ein, sich bei einer Tasse Tee oder Kaffee am Telefon zu unterhalten. Konkrete Themen seien kein Muss, so die Gemeinde. Getreu dem Motto „Mich interessiert, was Sie bewegt“ freut sich Pfarrer Messing auf Gespräche über Erfahrungen, Anliegen und alltägliche Situationen, wie zum Beispiel den letzten Besuch der Enkel oder Erfahrung mit dem Impfen. Pfarrer Messing ist am 29. März (Montag) und 30. März (Dienstag) von 15 bis 170 Uhr unter 21 40 00 zu erreichen.