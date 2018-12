Wunsch nach Frieden und Freiheit

Die kurdisch-muslimische Nesrin Osso (35) aus Syrien gehört zu den Menschen, die mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern aus ihrer Heimat fliehen mussten. Seit 2015 lebt sie in Wolbeck und hat sich mit Barbara Hoebink-Johann gut angefreundet, die sich sehr in der Flüchtlingshilfe Münster-Südost engagiert. Im Interview mit WN-Mitarbeiter Peter Sauer erzählen die beiden Frauen von ihren Ängsten und Wünschen und natürlich von Weihnachten.

Welche Kindheitserinnerungen haben Sie?

Osso : Schöne. Alles war so friedlich in Syrien vor dem Krieg. Zum Zuckerfest picknickten wir mit den Eltern unter den Bäumen im Olivenhain unserer Familie.

Hoebink-Johann: In Wolbeck wurde viel gebacken, ich habe gerne im Haushalt geholfen, es gab viele Spaziergänge durch den Tiergarten. Wir hatten das Haus aber auch voller Kriegsflüchtlinge, weil sich meine Mutter um jeden kümmerte, der Hilfe benötigte­.

Was haben Sie als Kind am liebsten gemacht?

Osso : In Syrien haben wir damals fast den ganzen Tag draußen gespielt, verstecken oder ein Hüpfspiel. Mit meinen neun Geschwistern war ich fast immer zusammen. Mit meinem Vater konnte man über alles sprechen. Und woran ich mich erinnere: Ich habe mal meiner Tante die ganzen Herzen aus dem Stielmus rausgebrochen und alle aufgegessen, die konnten dann nicht mehr wachsen. Für meine Tante war das ein großer wirtschaftlicher Schaden.

Hoebink-Johann : Ich kam am 8. Mai auf die Welt. Acht Tage vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Die ersten Ruinen habe ich erst in Münster gesehen, als ich später zur weiterführenden Schule ging. Als Kinder sind wir morgens raus, haben den ganzen Tag draußen gespielt, da gab es viele Schrebergärten und Tiere in Wolbeck. Wir gingen erst rein, wenn wir Hunger hatten oder es dunkel wurde. Das war eine beschauliche Kindheit in Wolbeck. Ich habe gerne mit Murmeln gespielt, fangen und verstecken.

Wovor haben Sie sich früher am meisten gefürchtet?

Osso : Als Kind vor Dunkelheit und Gewitter. Direkt nach der Flucht aus Syrien in Deutschland vor Feuerwerk – weil ich dachte, der Feueralarm des Krieges geht wieder los.

Hoebink-Johann: Auch ich hatte als Kind Angst vor dem Gewitter, vor Dunkelheit und dem Ungewissen.

Was war der Grund für Ihre Flucht?

Osso : Ich hätte nie gedacht, das in Syrien einmal ein Krieg ausbrechen würde. Ich habe es in den Nachrichten bei uns im Fernsehen gesehen und erst nicht geglaubt. Ich habe viele Geschosse gehört. Man schläft irgendwann ein und denkt man wacht nicht mehr auf. Wir flohen erst von Aleppo in meinen Geburtsdorf Jenderes zu meinen Eltern. Dort gab es zwar keinen Krieg, aber auch kein Brot, kein Obst. Wir flohen weiter in die Türkei.

Wie war die Situation dort?

Osso (weint): Meine Mann hat dort gearbeitet. Ich auch. Ich habe mittlerweile einen kaputten Rücken, weil ich 13 Stunden stehend in einer Kartonagen-Fabrik gearbeitet habe. Sieben Tage die Woche. Es war dort alles sehr teuer. Und das Schlimmste war, unsere Kinder die ganze Zeit alleine zu lassen. Sie konnten dort auch nicht auf die Schule gehen. Deshalb haben wir die Türkei verlassen. Und kamen über Griechenland nach Deutschland.

Was war ihr erster Gedanke, als Sie in Deutschland waren?

Osso: Ich war so erleichtert. Endlich waren wir in Sicherheit. Gott sei Dank, es gibt keinen Krieg in Deutschland!

Welche Erfahrungen haben Sie in Wolbeck gemacht?

Osso : Wir wurden sehr lieb aufgenommen. Nette Nachbarn. Wohnten erst mit drei Familien in der Flüchtlingsunterkunft am Tönskamp. Hatten ein Zimmer für vier Personen zum Leben und teilten uns mit den anderen beiden Familien Küche und Bad. Wir haben zwar mittlerweile eine Wohnung, suchen aber eine neue Wohnung, die besser zu uns passt.

Was vermissen Sie?

Osso: Ich vermisse meine neun Geschwister sehr und meine Eltern. Mein Vater ist schon 87 und ich weiß, dass meine Mutter sehr krank und ich kann von Wolbeck aus nicht helfen. Ich mache mir große Sorgen. Auch um mein Heimatland.

Hoebink-Johann : Es gibt einfach auch in Wolbeck zu wenig Wohnungen für Flüchtlinge. Da muss sich was ändern!

Was bedeutet Weihnachten für Sie?

Osso : Von unserem Glauben her ist das ein Tag wie jeder andere. Wir feiern stattdessen das Zuckerfest groß (Ende des Fastenmonat Ramadan am 15. Juni). Aber mit meinem Sohn habe ich schon in der Schule in Wolbeck Plätzchen gebacken. Die Deutschen backen viel mit Zimt und sehr süß. Wir Syrer eher mit Datteln und Walnüssen.

Hoebink-Johann: In meiner Kindheit habe ich immer Flöte zu Weihnachten gespielt. Wir haben Gedichte aufgesagt. Es gab Lob und Tadel, die aus einem Kirchenbuch aus dem 18.Jahrhundert vorgelesen wurden.

Welche Wünsche haben Sie zu Weihnachten und zum neuen Jahr?

Osso: Dass der Syrienkrieg ganz bald beendet wird und ich meine Eltern und meine Geschwister bald wiedersehen kann. Ich mache mir solche Sorgen. Und ich wünsche mir für meine eigene Familie, dass wir in Wolbeck eine schöne neue Wohnung finden.

Hoebink-Johann: Ich wünsche mir das die Menschen Weihnachten mehr als Fest des Friedens und nicht des Konsums und der Geschenke begreifen. Ich wünsche mir Frieden in Syrien, das Flüchtlinge einfacher Wohnungen bekommen und das mehr Firmen Flüchtlinge einstellen. Nesrins Mann kann nur als Lagerist arbeiten, obwohl er gelernter Fliesenleger, Maler und Lackierer ist. Ich habe schon so viele Bewerbungen an Firmen in Wolbeck und Umgebung geschickt und auch den Gewerbeverein Wolbeck um Hilfe gebeten. Leide ist bis dato nichts passiert. Ich hoffe, das wird 2019 anders

Frau Osso, werden sie irgendwann nach Syrien zurückgehen?

Osso: Früher habe ich immer gesagt, ich gehe nach Syrien zurück. Aber jetzt möchte ich in Deutschland bleiben, auch wegen meinen Kinder und ihrer Schulausbildung. Meine Tochter will Ingenieurin werden und mein Sohn will Englisch studieren. Wenn Sie nach Syrien zurückkehren müssten, müssten sie in der Schule wieder ganz vorn vorne anfangen. Das ist nicht sinnvoll.