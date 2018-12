Mit dem Kurfürsten durchs Polarmeer

Herausgefunden hat dies der umtriebige Wolbecker Sammler Gerd-Peter Bragulla. Auf der Suche nach spannenden Exponaten entdeckte der Steuerberater auf Tauschbörsen und in Sammlerkreisen Originalkartenmaterial und historische Fotos dieser Polarexpedition, die wissenschaftlich kaum dokumentiert ist. So forschte er weiter. „Das Schiff war im Auftrag der Norddeutschen Lloyd unterwegs.“

Die historischen Fotos sind gut erhalten. Sie zeigen die Forschercrew an Bord des Doppelschraubendampfers „Grosser Kurfürst“, auf dem Promenadendeck unter einem Sonnenschirm relaxt beim Kartenspielen, aber auch an Land. Sie besuchten Spitzbergen, jenem Archipel zwischen norwegischem Festland und Nordpol im polaren Sommer, mit Anzügen, Gehrock, Hüten Schieberemützen und Gehstock, so als ob man nur kurz auf Besuch sei. Aber sie erforschten Boden-, Temperatur- und Luftdruckverhältnisse in den Polargebieten, machten sich ein Bild von dem, was viele ihrer Kollegen nur aus Büchern kannten.

Da die Fotos beschriftet sind und aus einem sehr vergilbten Briefumschlag des Geografischen Seminars der Universität Göttingen stammen, kann sie der Wolbecker Sammler Bragulla gut zuordnen.

So ließ sich die Forschergruppe im felsigen Virgohafen in der Smergenbergbay vor dem Haus des Ballonfahrers Salomon August Andrée und dem Gerüst seines Ballons fotografieren, wo bekanntlich immer ein steifer Südwestwind Wolkenballen und Land und Meer treibt. Polarforscher Meinardus hat handschriftlich jede der 16 Person namentlich gekennzeichnet. So waren neben Hofräten auch einige „Fräuleins“ als Assistentinnen dabei.

Am imposantesten ist ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem zwei Herren am Ufer zu sehen sind, während kleinere Eisberge durchs Meer treiben. Wer sie sind, weiß Bragulla nicht, wohl aber wer auf jeden Fall mit an Bord war, als der „Grosse Kurfürst“ 1911 durchs Polarmeer fuhr: Wilhelm Meinardus (1867 bis 1952). Der Geograf, so fand Bragulla heraus, war von 1906 bis 1920 Professor an der Universität Münster – auf den Gebieten der Klimatologie und Ozeanographie.

In seiner Dissertation gelang ihm schon früh der erste Nachweis der äquatorialen Westwindzone. Professor Meinardus erforschte offenbar öfters in der eisigen Kälte, wie auch einer Festschrift von Dr. Johannes Georgi zu seinem 85. Geburtstag zu entnehmen ist. In der Antarktis trägt der Meinardus-Gletscher seinen Namen. Professor Meinardus gilt in als „Begründer der modernen antarktischen Klimatologie.“ Er war auch einiger der wenigen seiner Zunft, die zu damaligen Zeiten auch die Orte ihrer Forschung besuchen konnten – damals ein logistischer und finanzieller Kraftakt.

Nach Georgi war Meinardus erst tief betrübt, als er kurzfristig doch nicht auf der deutschen Südpolar-Expedition 1901 bis 1903 mitfahren durfte, um dort seine maritim-meteorologischen Arbeiten auszuführen. Der Grund klingt unglaublich: Expeditionsteilnehmer durften vor rund 120 Jahren nicht verheiratet sein. Es gab damals noch keine drahtlose Telegrafie oder gar Telefonie. Telegramme informierten die Heimat erst viele Monate später.

Zum Schiff forschte Gerd-Peter Bragulla auch. „Der große Kurfürst war das größte für die Reichspostdampferlinien gebaute Schiff im Deutschen Reich.“ Weitere Forschungen haben ergeben, dass der „Kurfürst“ während des Ersten Weltkrieges von der US-Navy beschlagnahmt wurde und dann erst als „Aeolus“ und schließlich bis 1932 als „City of Los Angeles“ unter amerikanischer Flagge über die Weltmeere fuhr. Abgewrackt wurde der „Kurfürst“ 1937 im japanischen Osaka.

Gerne klappt Sammler Gerd-Peter Bragulla den Kajütenplan des „Großen Kurfürsten“ wie ein Wimmelbild-Tischtuch auf. „Diese Detailtreue und der gute Zustand des über 100 Jahre alten Dokumentes fasziniert mich und ermuntert mich zum weiteren Forschen und Sammeln. Geschichte kann so spannend sein.“