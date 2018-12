Es wurde Licht!

Weihnachtszeit ist Lichterzeit: Wenige Tage nach der Bescherung sorgen Herrnhuter Sterne, Lichterketten und Schwibbögen weiterhin für eine besinnliche Stimmung. So mancher Tannenbaum auf der Münsterstraße ist in den Abendstunden hell erleuchtet. In den Schaufenstern glitzert und blinkt es weihnachtlich. Die Krippe in der St.-Nikolaus-Kirche wird mit warmen Licht angestrahlt. Ohne Strom sähe der Ort besonders in der dunklen Winterzeit ganz anders aus.

Vor 108 Jahren ist Wolbeck ein Licht aufgegangen: Die Glühfadenlampe war gerade erst perfektioniert worden, da machten sich in Wolbeck einige Pioniere daran, die Elektrizität flächendeckend im Ort einführen. Und dann ging alles ganz schnell – plötzlich gab es Kohlestrom, Akkumulatoren, Überlandleitungen. Aber der Reihe nach.

„Das ewige Putzen der Petroleumlampen und das Säubern der Zylinder hörte 1911 auf“, zitiert die Heimatchronik von Heinrich Schmeken eine ältere Wolbeckerin. Zwischen den Kommunalverbänden und dem Elektrizitätswerk Westfalen wurden damals langfristige Verträge über Energieversorgung geschlossen. Wolbeck aber sollte von einer eigenen Ortsnetzzentrale versorgt werden.

Der Mühlenbesitzer Ludwig Schwegmann ergriff die Chance und bestellte 1910 bei einer Dampfkesselfabrik in Osnabrück einen Röhrenkessel für die Stromerzeugung. Er hatte eine Heizfläche von 60 Quadratmetern und zehn Atmosphären Oberdruck, heißt es in einer Schrift des Heimatvereins Wolbeck. Der Schornstein soll 20 Meter hoch gewesen sein. Die Anlage wurde mit Sägemehl aus Schwegmanns eigenem Sägewerk befeuert.

Im Wigbold wurden die ersten 43 elektrischen Straßenlaternen aufgestellt. Der Hauptlichtschalter zum Anzünden und Ausschalten der Lichter war an der Gaststätte Sültemeyer angebracht. Die Polizei schaltete ihn beim Dunkelwerden ein und morgens bei Sonnenaufgang wieder aus. Außerdem wurden die ersten Privathaushalte mit Strom versorgt, der Heimatforscher Heinrich Schmeken hat mit einem Zeitzeugen darüber gesprochen: Anton Thier sowie die Familien Philipp und Freisfeld bekamen elektrisches Licht.

Schnell stieg der Stromverbrauch an. Sägemehl reichte nicht mehr aus, um diesen Bedarf zu befriedigen. Kohle musste her. Jeden Tag schickte der Müller Ludwig Schwegmann seine Söhne mit dem Pferdegespann in aller Herrgottsfrühe zur Zeche Radbod in Bockum-Hövel, um sie zu holen. Sie kamen immer erst spätabends wieder zurück. Die Dampfmaschine musste auch nachts laufen: In den Abendstunden übernahm Schwegmanns Tochter Anna bis 23 Uhr das Heizen des Kessels, der so erzeugte Nachtstrom wurde in großen Akkus gespeichert.

Doch irgendwann reichten auch Kohle und Akkumulatoren nicht mehr aus, um den Strombedarf zu decken. Die Ära des Wolbecker Dampfkessels neigte sich dem Ende zu. Schwegmann schloss einen Vertrag mit der Oberlandzentrale, sie übernahm ab 1920 die Stromversorgung für das Wigbold Wolbeck. Die erste Konzession wurde auf Wilhelm Forsthove junior übertragen.

Der Dampfkessel wurde verkauft und auf einem Holzwagen abtransportiert. Eine Zeitzeugin hat 1975 dem Heimatforscher Schmeken berichtet: „Als einzigen sah man Ludwig Schwegmann hinter dem Fahrzeug hergehen.“ Er habe ein rotes Tuch um den Hals gehabt und auf dem Kopf eine blaue Schirmmütze. Die Montur eines Heizers.