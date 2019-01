Als erster aktiv wurde ein Wolbecker Bürger: Reinhard Ittermann griff sofort zur Kamera, nachdem ihm die starke Beschädigung der Ampelanlage auf der Umgehungs­straße, Höhe Abzweig Eschstraße, am Sonntag (30. Dezember) aufgefallen war. Die Signalanlage war unzweifelhaft so zerstört, dass auf jeden Fall eine Verkehrsgefährdung bestand. Ittermann informierte dann umgehend per bebilderter E-Mail das Ordnungsamt.

Dass das Ordnungsamt der Stadt Münster und das für die Schadenbehebung zuständige Straßenbauamt trotz der Verkehrsgefährdung nun nicht adhoc aktiv wurden, liegt sicher in der Aneinanderreihung der Feiertage begründet. So war der mehr als defekte Zustand der Signalanlage auch am Mittwochvormittag noch aktuell. Dass das Straßenbauamt der Stadt aber mittlerweile aktiv geworden ist, bestätigte eine Anfrage dieser Zeitung am Mittwochvormittag. „Es ist bereits veranlasst, dass sich ein Techniker der Firma Siemens, die für die Signalanlagen zuständig ist, noch heute Nachmittag den Schaden anschaut und festhält, welche Maßnahmen konkret ergriffen werden müssen“, hatte Werner Schulik vom Straßenbauamt vormittags noch erklärt. Erst danach könne genauer bestimmt werden, wie lange die Ampelanlage ausfalle.

Doch dann ging nun doch alles viel schneller als erwartet. Bereits gestern Nachmittag war die Ampelanlage wieder voll funktionstüchtig. „Wenn es irgend möglich ist, dann arbeiten unsere Techniker in rasantem Tempo“, meinte dazu Schulik, selber doch ein wenig überrascht von der Entwicklung.

Denn er hatte sich noch am Vormittag mit dem Landesbetrieb Straßen NRW abgesprochen, dass bis zum Ende der Reparaturmaßnahmen eine Temporeduzierung und das Aufstellen von Warntafeln deine Verkehrsgefährdung mindern sollten.

Auch die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Suche nach dem Verursacher der Beschädigungen läuft. Diesem wird sicher nicht nur Unfallflucht und die Zerstörung öffentlichen Eigentums, sondern auch Verkehrsgefährdung zur Last gelegt.