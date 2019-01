Drei Anhänger voll mit Tannenbäumen: Messdiener und Feuerwehrleute auf Sammeltour

Fliegende Tannenbäume, Spendenbüchsen, brodelndes Fett und Schnitzel gehörten am Sonntag in Wolbeck zur Tannenbaum-Aktion. Wieder arbeiteten Messdiener der Pfarre St. Nikolaus gemeinsam mit den Feuerwehrfrauen und -männern der Freiwilligen Feuerwehr. Die Messdiener haben wieder alles an Reaktionen erlebt, berichten Sarah Chruszez und ihre Messdiener-Kollegen bei einem Teller mit Pommes und Schnitzeln: Mal hat jemand schon gewartet und freut sich, woanders guckt einer nur durch einen Türspalt und macht die Tür dann wieder zu – die Botschaft von der Aktion hat wohl nicht jeden erreicht. Die Kinder klingelten auch bei einem ausländischen Mitbürger, der wohl gar nicht wusste, was ein Tannenbaum ist – gespendet hat er trotzdem für die Aktion von Feuerwehr und Messdienern. Am Ende standen auf dem Parkplatz vier Treckeranhänger, drei davon voll mit Tannenbäumen. Drinnen im Gerätehaus wurden die Sitzplätze für die hungrigen Helfer knapp. Die Terminwahl sei in diesem Jahr schwierig gewesen, sagt der Löschzugführer der Freiwilligen Feuerwehr, Antonius Markfort. Zum Fest der Heiligen drei Könige am vergangenen Sonntag waren viele Weihnachtsbäume noch nicht abgebaut. Das nächste Osterfeuer werde auf dem ehemaligen Hof Buddenbäumer stattfinden, verriet Markfort. Was danach kommt, ist noch ungewiss.