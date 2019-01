Einbruchsversuch gescheitert

Münster-Wolbeck -

Nach einem Einbruchsversuch, der am Freitag (11. Januar) zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr an der Meinhövelstraße verübt wurde, sucht die Polizei Zeugen. „Die Täter machten sich an zwei Terrassentüren des Einfamilienhauses zu schaffen und hebelten dort mehrfach zwischen Rahmen und Tür“, teilt die Polizei mit. Aufgrund der guten Sicherung kamen die Diebe nicht ins Haus und verschwanden ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei unter 0251/275-0 entgegen.