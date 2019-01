Ein bewaffneter Mann hat am Mittwochabend (16. Januar) gegen 20 Uhr einen Getränkemarkt an der Münsterstraße in Wolbeck überfallen. Der Unbekannte stürmte nach Angabe der Polizei auf zwei Mitarbeiter zu und schrie „Dies ist ein Überfall!“. Er gab erst einen Schuss in Richtung Decke ab, bedrohte dann den 29-jährigen Mitarbeiter mit der Waffe und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Der Mitarbeiter reagierte richtig und öffnete die Kasse sofort, betont die Polizei. Der Täter griff hinein und erbeutete mehrere hundert Euro. Danach flüchtete er in Richtung Am Borggarten. Der Unbekannte ist circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hat eine schmale Figur. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke, eine schwarze Jeans und eine schwarze Baseballkappe. Über Mund und Nase hatte er ein rotes Tuch gezogen.

Hinweise nimmt die Polizei unter ✆ 0251/275-0 entgegen.