Als „Bereicherung für Wolbeck“ beschrieb Guido Huckschlag aus der Kiepe die Wolbecker Kegelmeisterschaften 2018 bei seiner „Dankes-Rede“ an die Organisatoren des Kegelclubs Hütte 13. Die Wolbecker Kegelmeisterschaften werden auch 2019 wieder stattfinden. Mitglieder des Kegelclubs „Hütte 13“ – Markus Becker, Thomas Kuhlenkötter und Sebastian Parzeller – werden wieder die Kegelmeisterschaften organisieren. Aufgerufen zur Teilnahme sind Damen-, Herren- und gemischte Clubs. Es können nicht nur Kegelclubs aus Wolbeck, sondern auch Clubs aus den umliegenden Orten, die in Wolbeck kegeln, teilnehmen, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnehmergebühr beträgt 30 Euro pro Kegelclub. Die Qualifizierungsrunde findet ab April statt. Zehn Wurf „in die Vollen“ und zwei Mal fünf Wurf „Abräumen mit Kranzwertung“ werden dort gefordert. Die besten sechs Kegler jeder Mannschaft werden für das Gesamtergebnis gewertet, bei den gemischten Clubs sind es die jeweils die drei besten Herren und Damen. Der Final-Vorentscheid für die Kegelclubmeisterschaften findet im August statt. Hierzu gibt es bereits eine Neuerung, informieren die Organisatoren: Der Finale-Vorentscheid wird in einem „K.O.-System“ gekegelt. Am 25. Oktober sind die Final-Einzelwettkämpfe geplant, und am 26. Oktober folgt eine Kegelparty in der Gaststätte Sültemeyer. Den Siegern werden attraktive Preise überreicht. Unter allen anwesenden Kegelclubs (mindestens sechs Personen) wird der Hauptpreis der Firma Müller Touristik, verlost, heißt es in der Information weiter.