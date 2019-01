Am Montag (18. Februar) findet die Jahreshauptversammlung des Landwirtschaftlichen Vereins Münster im Bildungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft in Münster-Wolbeck ab 19.30 Uhr statt.

Neben den Regularien und Neuwahlen steht ein Vortrag auf der Tagesordnung zum Thema „(Milchvieh-)Farmen in Neuseeland“. Referent ist Johannes Palster aus Metelen. Der Student der Agrarwissenschaften, der vor seinem Studium zehn Monate in Neuseeland auf landwirtschaftlichen Betrieben gearbeitet hat, will über seine Erfahrungen berichten.

Darüber hinaus wird der landwirtschaftliche Berufsnachwuchs geehrt. Zwölf junge Leute haben ihre Abschlussprüfung im Beruf Landwirt/in mit Erfolg bestanden, heißt es in der Ankündigung.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung ist die Überreichung Goldener Meisterbriefe an die Landwirte, die sich vor 50 Jahren der landwirtschaftlichen Meisterprüfung gestellt haben. Dieses Jahr erhalten drei Landwirtschaftsmeister diese Auszeichnung, heißt es weiter.

Zudem findet am Dienstag (12. Februar) um 18.30 Uhr im Bildungszentrum Münster-Wolbeck, Münsterstraße 62-68, ein Informationsabend mit dem Thema „Grüne Berufe sind voller Leben!“ statt. Vorgestellt werden sollen die Berufe Landwirt, Pferdewirt, Tierwirt und Fachkraft Agrarservice. Daneben gebe es Informationen zu Ausbildungsinhalten, Lehrstellenangeboten, Bildungswegen, Kontakt­adressen, Perspektiven, Anforderungsprofilen und Konfliktpotenzialen. Zu dieser Veranstaltung sind Eltern, Jugendliche und alle Interessierten eingeladen. Referentin ist Eva Niederdalhoff, Ausbildungsberaterin der Landwirtschaftskammer (LK) NRW.

Anmeldungen werden erbeten unter ✆ 0 25 81/ 63 79-41. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Veranstaltungen.