Zum Welt ­frauentag bietet die Awo Wolbeck eine passende Veranstaltung an: „Ich glaub, ne Dame werd´ich nie“ – ein Kleinkunstmusiktheater über Hildegard Knef . Das Duo Conjak mit Christiane Hagedorn und Martin Scholz wird am 7. März (Donnerstag) dieses Programm seinem Publikum ab 19 Uhr im Achatiushaus präsentieren.

Ihre Faszination ist bis heute ungebrochen, ihre Fangemeinde riesengroß. Hildegard Knefs Chansons berühren heute wie damals durch Aufrichtigkeit, Esprit und ihren feinen Humor.

Das Duo Conjak, von Publikum und Presse gefeiert, gibt den Liedern der Knef eine ganz eigene Note zwischen Chanson und Swing, mit einer Prise Latin und einem Hauch Balkan, heißt es in der Ankündigung.

Musikalisch virtuos und mit komödiantischer Leichtigkeit spüren Christiane Hagedorn (als Hilde) und Martin Scholz (als ihr fiktiver langjähriger geduldiger Gefährte und musikalischer Begleiter) dem widersprüchlichen Wesen der Knef nach, zitieren spielerisch aus Interviews oder autobiografischen Texten, schlüpfen blitzschnell in verschiedene Rollen wichtiger Menschen in Hildes Leben und skizzieren so auf charmante Weise das Porträt einer der interessantesten deutschen Diven des 20. Jahrhunderts.