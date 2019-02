Ziegenböcke, wohin das Auge blickt: mehrere Tische im Lehrerzimmer der Nikolai-Grundschule waren am Mittwoch gefüllt mit den kleinen Holz-Ziegenböcken, die der Orden des Jugendhippenmajors Florian II Mentrup sind. Aber die Kinder der Grundschule haben sie kunstvoll verwandelt.

Drumherum stehen Florian II mit seinen Adjutanten Gesa Hoffmann und Jonas Cadura, außerdem Hippenmajor Dirk I mit Tochter Finja Mentrup sowie Schulleiter Martin Nielebock und die Jugendbeauftragte der KG ZiBoMo , Monika Westenberg, sowie ZiBoMo-Vizepräsident Thomas Deipenbrock.

Die Jury muss sich sputen. Die Beteiligung ist hoch in der Session von Florian II: „Das hat richtig eingeschlagen“, meint Nielebock. Insgesamt seien es wohl fast 200. Allein in der zweiten Stufe haben sich 69 Kinder beteiligt, hält Gesa fest.

Jemand hat einen Ziegenbock komplett warm eingekleidet, mit Bart und Sattelzeug in blau-gelb versehen; einen anderen Holzbock schmücken goldene Flügel. Auch durch einfaches Bemalen sind Kreationen geschaffen, die der Jury positiv auffallen, etwa wegen kräftiger Farben. Manche Farbe ist eher lila ausgefallen als in ZiBoMo-Blau.

Thomas Deipenbrock gefällt besonders ein komplett mit Strass versehener Bock – es funkle so schön. Der Jugendhippenmajor kann sich für einen Bock mit angehängtem Wagen begeistern: Nicht nur, weil die Naben in gelb gehalten sind und der Wagen in Blau, sondern weil auf einer Fahne „Florian II“ steht: „Der hat gewonnen – da steht mein Name drauf.“ Allerdings schießt der Extra-Wagen übers Ziel hinaus: Es sollten die Ziegenböcke verziert werden, die die Familie Mentrup mit Freunden präpariert hatte. Im Blick aufs Ganze meint Dirk I: „Auf jeden Fall haben sie viel Spaß gehabt.“

Florian II nennt seine Maßstäbe: Schönheit; „wo die Eltern nicht so viel mitgeholfen haben“; Kreativität. Mal fällt die Entscheidung leicht, mal fragt er Jonas, und auch Finja, seine Schwester. Am Ende steht die Entscheidung, die Sieger für jede Jahrgangsstufe stehen fest. Die vier Kinder auf den ersten Plätzen können im Umzug auf einem Wagen mitfahren, auf dem Jugendwagen, dem Gardewagen, dem Wagen des Hippenmajors oder dem der Alten Räuber.