„Wenn wir schon einen Fluss haben, der historisch von großer Bedeutung bei der Befestigung des historischen Wigbolds war, dann sollte es auch ein Weg entlang des Gewässers geben“, findet Willi Schriek . Er ist zusammen mit Dr. Rainer Sappok und Alfons Gernholt einer der Gründungsmitglieder jener Arbeitsgruppe, die vor zwölf Jahren federführend bei der Erarbeitung des ersten Spaziergangs durch den Ortskern war.

Mit diesem ersten Spaziergang, der ebenfalls von Erklärungsschildern und einer Broschüre begleitet wird, verbindet das Bürgerforum historische Gebäude im Wigbold miteinander und erläutert sie. Der zweite Spaziergang entlang der Angel erschließt neue spannende Orte aus der Wolbecker Geschichte – und ist zudem ein naturnahes Erlebnis. „Bereits vor vielen Jahren hat das Bürgerforum den Angelseitenpfad botanisch beschildert“, erläutert der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Manfred Wienzek.

2014 wurde der Angelseitenpfad bis zum Friedhof erweitert. Der Lückenschluss erlaubt es seitdem von der Brücke am Berler Kamp, über den Friedhof, die Münsterstraße querend in Richtung Stadtwiese in den Tiergarten hinein immer dem kleinem Flüsschen Angel zu folgen. Dabei können Spaziergänger entdecken, dass Wolbeck einmal seinen eigenen Strom hergestellt hat, ein fürstbischöflicher Residenz- und ein Kurort war. Sie erfahren, wo die Wolbecker früher ihre Wäsche gewaschen haben und erreichen schließlich am Endpunkt der kleinen Reise das Haus Fronhof, ein prächtiges Herrenhaus im Renaissance- und Jugendstil.

Übersichtlich ist das Faltblatt trotz alledem geblieben: „Unser Grafiker hat uns allerdings empfohlen, das Faltblatt von vier auf fünf Seiten zu erweitern“, so Gernholt. Aus einer Mappe holt er den allerersten Prototypen für die erste Auflage aus dem Jahr 2007: Eine fotokopierte Karte, auf der mit bunten Textmarkern mögliche Routenvorschläge eingezeichnet sind.

Seitdem hat sich viel getan: Insgesamt 20 Informationstafeln säumen die beiden Routen. „Der Vandalismus hielt sich in Grenzen“, sagt Gernholt und klopft auf Holz.

Faltblatt liegt ab sofort aus

Die zweite, erweiterte Auflage des Wolbecker Spaziergangs ist ab sofort erhältlich. Das Faltblatt, das vom Bürgerforum Wolbeck herausgegeben wird, liegt unter anderem in der Bezirksverwaltung Südost an der Münsterstraße 7 aus. Außerdem soll es künftig in zahlreichen Schriftenständern sowie in Hotels und Touristeninformationen außerhalb Wolbecks ausliegen. So zum Beispiel im Infopunkt Hiltrup an der Marktallee. Der Druck des Faltblatts wurde finanziell von der Bezirksvertretung Südost unterstützt.