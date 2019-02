Wolbecker Narren machen sich warm

Die Narren schlüpfen in ihre Kostüme, tragen Karnevalsschminke auf, Kinder suchen Beutel und Taschen für Kamellen, Tulpen und und Schokoriegel. In wenigen Stunden beginnt mit dem traditionellen ZiBoMo Umzug der Höhepunkt der örtlichen tollen Tage. Pünktlich um 14.11 Uhr startet der Lindwurm mit 69 Wagen- und Fußgruppen an der Hiltruper Straße. Bereits seit 10 Uhr ist der gesamte Ortskern gesperrt, die Busse fahren Umleitungen.

Wissenswertes zum Karnevalsumzug in Wolbeck 1/10 1. Wann beginnt der Zug? Der Wolbecker Karnevalsumzug beginnt am Ziegenbocksmontag (25. Februar) um 14.11 Uhr. Startpunkt des Umzuges ist die Hiltruper Straße. Foto: mlü

2. Welche Route nimmt der Zug? Von der Hiltruper Straße geht es über Am Steintor, Münsterstraße, Neustraße, Wallstraße, Drostenhofstraße in die Herrenstraße, dann rechts die Münsterstraße hinauf bis zum Wendepunkt Grenkuhlenweg. Nach der Wende geht es wieder die Münsterstraße zurück bis zur Hofstraße, wo der Umzug dann bis zum Festzelt an der Feuerwehrwache führt. Foto: OpenStreetMap

3. Wie lang ist der Zug? Wie viele Wagen bzw. Fußgruppen nehmen teil? Im Jahr 2019 nehmen 72 Wagen und Fußgruppen am Wolbecker Umzug teil. Foto: mlü

4. Wo sieht man am besten? Auf der Münsterstraße und besonders im Umfeld des Drostenhofes ist am meisten los. Wer es ruhiger mag, sucht sich lieber eine Nebenstraße aus. Foto: mlü

5. Wo kann man parken? Auf das Auto sollte man besser verzichten. Foto: mlü

6. Sind Straßen gesperrt/ Wird die Anreise behindert? Der Ortskern ist für den Verkehr von 10 bis 2 Uhr gesperrt. Die Hofstraße wird bereits am Samstag (23. Februar) ab 18 Uhr gesperrt. Foto: mlü

7. Wie kommt man ohne Auto zum Umzug? Am besten besucht man den Umzug mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. Die meisten Wolbecker kommen zu Fuß. Foto: mlü

8. Wann ist der Umzug voraussichtlich vorbei? Der Umzug dauert rund zweieinhalb Stunden. Ende des Umzuges ist das Festzelt der ZiBoMo am Feuerwehrgerätehaus an der Hofstraße. Foto: Günter Benning

9. Wo kann man weiter feiern? Nach dem Umzug wird nochmal richtig gefeiert. Im Festzelt treffen sich die Umzugsteilnehmer und Karnevalisten, um den Montag gemeinsam ausklingen zu lassen. Foto: mlü

10. Ist der Umzug familienfreundlich? Ursprünglich hat der Ziegenbocksmontag als reiner Kinderkarneval angefangen und ist deshalb familienfreundlich. Ein Geheimtipp ist für Kinder trotzdem der Kinderumzug ab 10.45 Uhr, der von der Nikolaischule aus einmal kurz durch den Ort führt. Da ist es nicht so voll. Foto: mlü