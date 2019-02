Und die Sonne tanzt Samba

In diesem Jahr tanzte bei knapp 16 Grad sogar die Sonne Samba – und strahlte mit den Kindern in ihren bunten Kostümen um die Wette.

„Bei diesem Sonnenschein leuchten die Farben der Kostüme noch einmal viel stärker“, freut sich ein ZiBoMo-Gardist. Recht hat er: Die Kinder und ihre Eltern haben sich mächtig ins Zeug gelegt und sind richtig kreativ geworden. Einhörner und Käfer sind zu sehen. Figuren aus dem mexikanischen Dia de los Muertos, Krümelmonster und wandelnde Popcorntüten laufen Seite an Seite mit Lehrerinnen und Lehrern, die sich als Indianer-Squaw oder Pandabär verkleidet haben.

Ein Grundschüler mit dem Namen Ben hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Der junge Ben hat sich nämlich als „Big Ben“ verkleidet. Er steckt in einer großen Kiste, die wie der Londoner Glockenturm angemalt ist. Es gibt nur einen schmalen Augenschlitz, deswegen helfen ihm seine Freunde, damit er sich nicht verirrt und auf dem Weg durch das Wigbold nicht den Anschluss verliert.

Kinderumzug durch Wolbeck 1/33 So fröhlich und bunt war der Kinderumzug am Ziegenbocksmontag noch nie! Die Sonne meinte es gut mit den Grundschulkindern, die am Montagmorgen durch den Ortskern zogen. Nur ein paar Stunden später setzt sich auf einer ähnlichen Strecke der große Karnevalsumzug in Bewegung. Foto: mlü

In diesem Jahr wurden der Zeitplan und der Verlauf in Zusammenarbeit mit dem gesamten Lehrerkollegium der Nikolaigrundschule von Grund auf neu erarbeitet. Doch viele lieb gewonnene Traditionen sind geblieben: Immer noch startet der Kinderumzug auf dem Sportplatz der Nikolaischule, wo Jan Schabacker für Stimmung sorgt: „Wir sind Kinder im Karneval!“, ist und bleibt die Hymne des Kinderumzugs.

360 bunt kostümierte Kinder machen sich von der Nikolaischule auf den Weg, alle voll bepackt mit Wurfmaterial. Vorneweg die Ziege Johanna. Jugendhippenmajor Florian II. Mentrup und seine Adjutanten begleiteten den Treck. Am Straßenrand stehen vor allem viele junge Kita-Kinder, junge Geschwisterkinder sowie die Eltern oder Großeltern.

An der Gaststätte Sültemeyer jubelt der Hippenmajor der ZiBoMo , Dirk I. Mentrup, den jungen Narren zu. An seiner Seite: Der Stadtprinz Leo I. ließ es sich in diesem Jahr nicht nehmen, sich den Kinderumzug anzuschauen. Er habe nicht an der Schlüsselübergabe und dem Frühschoppen am Sonntag teilnehmen können – da habe er beim Kinderumzug nicht fehlen wollen, heißt es aus dem Umfeld der Garde. Einen besseren Tag hätte er sich nicht aussuchen können.

Die Kinder sind derweil hochkonzentriert: Viele geben sich Mühe, dass auch jedes Kind am Straßenrand genug Süßigkeiten abbekommt. Bei diesem Umzug geht keiner leer aus.