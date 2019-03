Schritt in digitale Welt

Das Gymnasium Wolbeck hat einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung des Unterrichts getan, seit wenigen Tagen kann die Schule 60 i-Pads ihr eigen nennen. „Aus eigenen Kräften hätten wir das nie finanzieren können“, erklärt Schulleiterin Edith Verweyen-Hackmann . Nur durch die großzügige Unterstützung verschiedener Sponsoren, unter anderem auch des Fördervereins, hat die Schule jetzt endlich auch die Möglichkeit, das digitale Lernen erstmals konkret in die Praxis umzusetzen.

In welcher Form die i-Pads im Unterricht eingesetzt werden sollen, darüber hatte man sich im Vorfeld informiert. Der Besuch der Anne-Frank-Schule in Telgte, bei der jede Klasse komplett mit i-Pads ausgestattet ist, brachte die Erkenntnis, „dass wir auf keinen Fall Tablets-Klassen haben wollen“, betonte Ingrid Verweyen-Hackmann. Bei der Entscheidung gegen eine Komplettausstattung habe das Frage eines zu großen finanziellen Aufwands natürlich auch eine Rolle gespielt, so die Schulleiterin weiter.

„Die Tablets sollen quer durch alle Fächer an den Stellen eingesetzt, wo sie uns didaktisch sinnvoll erscheinen“, beschreibt Markus Essers den Grundsatz, den er und seine Mitstreiter in einem aus Lehrern bestehenden Projektteam sich gesetzt hat.

Dieses Team hatte sich bereits vor zwei Jahren zusammengefunden, initiiert wurde es von Dr. Bernd Dressel und Manuel Rosemann und Julia Aldehoff schlossen sich an. Rosemann war es mit Unterstützung seiner Kollegen, der die komplette It-Technik an den Geräten zum Laufen brachte und es unter anderem erreichte, dass sämtliche i-Pads von einem Gerät gesteuert werden können.

Das nächste Problem, das es nun in kürzester Zeit zu lösen galt, war die Schulung des Kollegiums im Umgang mit den i-Pads. Eine Fortbildung wurde angesetzt. Und das Feedback aus der Lehrerschaft war beeindruckend und zeigte eine große Aufgeschlossenheit.

„Fast das gesamte Kollegium hat an der Fortbildung teilgenommen“, betonte die Schulleiterin, was aber auch nicht zuletzt daran gelegen haben könnte, dass eigene Kollegen die Fortbildung vornahmen. Damit sei eine ganz andere Vertrauensbasis vorhanden gewesen, als wenn unbekannte IT-Fachleute vor den Kollegen geständen hätten, so Rosemann.

Mittlerweile haben einige Unterrichtsstunden mit der wichtigen Neuanschaffung stattgefunden. So erteilte Julia Aldehoff am Donnerstag in der sechsten Klasse den Matheunterricht mit den i-Pads – und mit Gummibärchen. Sie dienten zur statistischen Auswertung, welche Farbe der Gummibärchen bei den Kindern am beliebtesten ist. Und das Ergebnis erschien ganz digital auf dem Bildschirm.

Bei Kunstlehrer Peter Reuter sind die i-Pads auch bereits zum Einsatz gekommen und bieten viele neue Möglichkeiten. So können die auf dem Tablett entstandenen Bilder auf eine große Leinwand projiziert werden und bieten so Schülern und Lehrern ganz andere Möglichkeiten, die Bilder nicht nur zu bearbeiten, sondern auch zu interpretieren.

Alle Beteiligten warten nun noch nach langer Wartezeit auf ein schnelleres Internet, von der sie sich eine Verbesserung ihres Arbeitens erhoffen. „Man hat es uns seitens der Stadt zu den Sommerferien 2019 versprochen“, erklärt die Schulleiterin