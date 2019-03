Für Jede gab es Platz am Tisch

Am Weltgebetstag feierten Frauen beider Konfessionen gemeinsam mit Flüchtlingsfrauen

Münster-Wolbeck -

Eine gemeinsame Singprobe sowie das kulinarische und räumliche Vorbereiten des Wortgottesdienstes zum Weltgebetstag der Frauen, der in diesem Jahr vom Land Slowenien vorbereitet wurde, lagen am Freitagnachmittag bereits hinter Ingeborg Heuker und ihrem Team, noch bevor die Frauen um 17 Uhr im Pfarrheim St. Nikolaus an den langen gedeckten Tafeln Platz nehmen konnten.