Kaugummi-Automaten waren top

Münster-Wolbeck -

Jährlich überbieten sich Wolbecks Fußgruppen gegenseitig in Sachen Fantasie und Gestaltung ihrer Kostüme für den Umzug am Ziegenbocksmontag. Mit Folgen: Zum dritten und vierten Mal verlieh die Karnevalsgruppe „Die Alten Räuber“ am Sonntag in der Räuberhöhle „Klamm & Heinrich“ des Alten Räubers Thommy Wehrmann den Preis für das schönste Kostüm. Jeweils zum zweiten Mal gewannen die „Gummibärenbande“ als Spielkarten und die „Diplom-ZiBoMologen“ als Kaugummiautomaten.