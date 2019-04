Musikschule Wolbeck bestätigt Marita Nover als Vorsitzende / Ausblick in die Zukunft

Münster-wolbeck -

Die Bilanz der Auftritte von Ensembles der Musikschule fiel umfangreich aus bei der Jahreshauptversammlung der Musikschule Wolbeck am Dienstagabend in der Gaststätte Kiepe. Und dies wolle man aufrechterhalten, so Knud Krautwig, seit dem Vortag neuer Schulleiter der als Verein organisierten Musikschule.