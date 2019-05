Aus sechs Wochen wurde ein Jahr

Der Reihe nach: Alina Hoffmann ging in Wolbeck zur Schule, engagierte sich nebenbei beim TV als Volleyball-Trainerin, bevor sie 2013 ihr Abitur machte. Im Rahmen ihres Bachelor-Studiums „International-Business-Management“ in Dortmund absolvierte sie ein Praktikum in der Tourismus-Branche in einem Gästehaus. Dieses Gästehaus steht auf Lombok, einer Insel, die in direkter Nachbarschaft zur bekannteren „Schwester“ Bali liegt.

„Die Eigentümerin des Gästehauses war sehr zufrieden mit ihrem Leben in der paradiesischen Gegend und wollte den Kindern in der Nachbarschaft etwas von ihrem Glück abgeben“, erklärt Alina Hoffmann. Darum habe sie die Kinder immer sonntags ein paar Stunden eingeladen und ihnen Englischunterricht erteilt. Die Idee sprach sich schnell herum, mehr und mehr kleine Gäste kamen. Schließlich waren es an die 60 lernbegierige Jungen und Mädchen von drei bis 15 Jahren, die regelmäßig „auf der Matte standen“. Nach dem „Pauken“ durften die Kinder in den Pool des Gästehauses springen, erzählt Alina Hoffmann, die Surf-Lehrerin und ausgebildete Rettungsschwimmerin ist und den fröhlichen Wasserratten das Schwimmen beibrachte.

Das alles machte der Studentin so viel Spaß, dass sie ihren Aufenthalt auf ein ganzes Jahr ausdehnte. Da auch auf Lombok der Müll ein großes Problem darstellt, wurde dem Sprachunterricht schon bald ein Spaziergang vorangestellt, auf dem die Kinder Plastik einsammelten. Auch diese Aufgabe absolvierten die Kleinen mit Begeisterung und nahmen die Thematik mit in ihre Familien.

„Inzwischen ist das Gästehaus für den Englischunterricht viel zu klein“, berichtet die Wolbeckerin, deren Großeltern die Gaststätte Mentrup im Ort geführt hatten. So gründete sich Anfang 2019 die „Batu-Bambu-Kids-Foundation“. Der gemeinnützige Verein hat sich den Erwerb eines Grundstücks und den Neubau eines eigenen Lernhauses auf die Fahnen geschrieben. „In dem Haus sollen Englisch, Musik, Techniken des traditionellen Handwerks und Umweltschutz unterrichtet werden“, erläutert Alina Hoffmann, die mit sechs weiteren Engagierten zu den Gründungsmitgliedern gehört.

Neben dem Schulhaus sei ein Plastik-Recycling-Center geplant. „Dort können die Familien gegen Geld oder Reis gesammelte Plastikgegenstände abgeben, die recycelt und aus denen Schüsseln und andere praktische Dinge hergestellt werden“, erklärt die Studentin, die im Wintersemester ihr Masterstudium an der Universität Münster beginnt. Doch schon jetzt steht fest, wohin die nächste größere Reise der Wolbeckerin führt: „Natürlich nach Kuta-Lombok.“