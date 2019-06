Bekannt wurde die Maltechnik durch den deutschen Künstler Gerhard Richter . Dabei wird die Farbe zum Beispiel mit einem Spachtel mit Gummilippe auf der Leinwand abgestrichen. Die Werke sind oftmals vielschichtig angelegt und weisen eine ungeheure malerische Dichte auf.

„Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin, aber es hat mir so gut gefallen, dass ich damit gar nicht mehr aufhören kann“, sagt die Telgterin, die früher in Wolbeck gewohnt hat. Die Maltechnik regt zum Experimentieren an, häufig werden andere Motive mit der Rakeltechnik übermalt oder hervorgehoben. Auf diese Weise entsteht ein Bild aus dem Zusammenspiel von Planung, Zufall und Intuition. Die Schwierigkeit bestehe dann oft darin, für sich zu entscheiden, „dass das Bild fertig ist“, so Anne-Theres Nonhoff-van-Bonn.

Seit zwölf Jahren widmet sich die 72-Jährige der Kunst, vorher war sie Uhrmacherin. Es ist bereits ihre zweite Ausstellung in der Wolbecker Kiepe. Demnächst geht sie auf eine Malerreise nach Dänemark und will ihre Rakeltechnik verfeinern. Geplant ist ab Oktober eine Ausstellung im Schloss zu Münster.