Musikschule braucht mehr Platz

Die zweite Trompete benötigt noch ein Notenbuch. Knud Krautwig, der neue Leiter der Musikschule Wolbeck, fischt es aus einem Metallschrank vor den Saxofonistinnen. Dabei wirft er beinahe die dicht gedrängten Notenständer um. „Dabei spielen wir heute in sehr kleiner Besetzung. Wenn heute alle da wären, würde ich den Schrank überhaupt nicht aufbekommen.“

Die Musikschule Wolbeck braucht mehr Platz – das sieht die Bezirksvertretung Südost genauso. In einem gemeinsamen Antrag fordern CDU , SPD , die Grünen, die FDP sowie die Piraten die Stadtverwaltung auf, bei der Planung für die geplante Erweiterung des Schulzentrums Wolbeck auch an die Musikschule zu denken. Sie sei „ein unverzichtbarer Bestandteil des kulturellen Lebens in Münsters Südosten“. Doch „die augenblicklichen, wenig motivierenden Arbeitsbedingungen entsprechen nicht entfernt der Leistung der Musikschule Wolbeck“, heißt es in dem Antrag.

Seit 1990 ist die Musikschule Wolbeck im sogenannten „Stern 6“ des Schulzentrums untergebracht. Die Geschäftsstelle ist allerdings der einzige Raum, der nur von der Musikschule genutzt wird und sich tagsüber abschließen lässt. Alle anderen Übungsräume dienen vormittags als Klassenräume des Gymnasiums. Entsprechend vielseitig wird dieser eine, kleine Raum der Geschäftsstelle genutzt: Als Sekretariat mit Computern und Aktenschränken. Als Instrumentenlager für 20 Geigen, ein Klavier, Keyboards sowie zahlreiche andere Instrumente. Und wenn mittwochsabends die Big Band probt, werden alle Instrumente teilweise auf kleinen Wägelchen herausgefahren, damit die Big Band dort im Sekretariat/Lager spielen kann.

Die Tafel lässt sich nicht herunterfahren, weil ein Aktenschrank davor steht, der Unterricht kann grundsätzlich nur ab 14.30 Uhr nach Schulschluss stattfinden, die Wände sind nicht schallgeschützt, so dass die Trommler schnell einmal die Gitarristen im Nachbarraum aus dem Takt bringen. „Erst einmal sind wir natürlich sehr dankbar, dass wir überhaupt zwölf Räume an einem Ort haben“, betont Marita Nover aus dem Vorstand des Musikschulvereins. „Allerdings stehen wir auch in der Verantwortung des Steuerzahlers und unserer Mitglieder: Wir wollen für das Geld, das wir bekommen, guten Unterricht anbieten.“

Auf der Wunschliste steht zum Beispiel ein barrierefreier Zugang zu den Übungsräumen im ersten Stock – oder neue Räume im Erdgeschoss. „Unsere älteste Schülerin ist 85 Jahre alt“, führt Nover zur Begründung an. Für Eltern, die ihre Kinder zum Musikschulunterricht begleiten, und mit dem Kinderwagen kommen, werden die Räume in der ersten Etage ebenfalls schnell zum Problem.

Schulleiter Krautwig freut sich über die Initiative der Bezirksvertretung Südost. „Wir haben mittlerweile einzig und alleine aus der Raumsituation heraus Probleme, neue Schüler aufzunehmen.“ Sein Appell: „Bitte nicht erst die Schule neu planen – und dann erst im Nachhinein feststellen, dass die Musikschule dabei vergessen wurde.“