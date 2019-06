Der Entschluss, die Kneipe im Herzen des Wigbolds von jetzt auf gleich zuzumachen, trafen die beiden jungen Wolbecker Tobias Horstmann und Carina Settele nach einem Blick in die Rechnungsbücher. Der viel zu heiße lange Sommer des vergangenen Jahres hatte der Kneipe ohne Biergarten wirtschaftlich das Genick gebrochen. „Seit der Anbau weg ist, heizt es sich hier richtig auf“, verzieht Carina Settele das Gesicht. „Für uns stand immer fest – wenn es knapp wird, dann ziehen wir sofort die Reißleine.“

Trotzdem sind die beiden jungen Unternehmer stolz, dass sie vier Jahre durchgehalten haben. „Wir machen das zum ersten Mal und auch nur nebenher – ohne großes Kapital im Rücken. Das schaffen nicht viele“, sagt Tobias Horstmann.

Jahrzehntelang war die Gaststätte „An de Steenpaorte“ von Hedwig Schmitz geführt worden. Viele Wolbecker wussten die gemütliche Atmosphäre zu schätzen, zahlreiche Sparclubs wie „De Gemötlicken“, „Heiermann mot drin“, der „Sparclub Schmitz“ und "Sparclub am Ball" hatten hier ihr Zuhause. Bereits nach dem Tod der Wirtin vor knapp vier Jahren sah alles danach aus, als wäre das auch das Ende der langen Gastwirtschaftstradition. Doch zunächst drei junge Wolbecker, die früher als Aushilfen in der Kneipe tätig waren, führten die Steenpaorte weiter und modernisierten das Konzept behutsam.

Veranstaltungen wie zum Beispiel Geburtstagsfeiern oder kleine Dart-Turniere belebten das Geschäft. Später kam der Kulturkreis Wolbeck mit Vorträgen und Lesungen dazu. Nicht geändert wurde die urige Einrichtung. „Das wollte ich so lassen, das macht die Kneipe doch aus“, so der Pächter Horstmann.

Dass es am Ende nicht gereicht hat, „tut mir echt weh“, so Horstmann. „Es wird mir fehlen. Und ganz sicher werde ich noch einmal etwas in dieser Art machen.“ Das sieht Carina Settele genauso.

Längst kursieren im Ort Gerüchte, nach denen der neue Eigentümer des Grundstücks „uns rausgeschmissen hätte“, so Horstmann. „Doch das stimmt alles nicht. Aufzuhören war alleine unsere Entscheidung.“

Seit 2016 sind die Geschwister Plenter neue Eigentümer der Steenpaorte. Teile des Ensembles sind bereits abgerissen worden. Die schmucke Fassade des Fachwerkhauses ist allerdings „erhaltenswürdig“ im Sinne der Wolbecker Ortssatzung. „Wir sind noch in Gesprächen mit der Denkmalschutzbehörde“, äußerte sich Gerald Plenter zur Zukunft des Gebäudes.