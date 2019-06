Münster-Südost -

Paare, die in der großen Pfarrei St. Nikolaus ja zueinander gesagt haben, lud Pfarrer Jörg Hagemann an Pfingstsonntag zu einem Paarsegnungsgottesdienst in die Kirche St. Nikolaus ein. Es kamen viele Besucher aus den vier Kirchorten, um ihre Partnerschaft noch einmal unter den Segen Gottes zu stellen.