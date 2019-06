An dem Wettbewerb beteiligen sich alle Schüler der elften Klassen. Sie können selbst Themen vorschlagen, deren genaue Fassung mit den Fachlehrern abgesprochen wird. Die Fachlehrer schlagen dann Schüler vor für die letzte Phase des Wettbewerbs.

Das Hauptaugenmerk der Jury liegt auf der Qualität der Präsentation. Ihre Eindrücke fasste Thomas Brandis zusammen, der Geschäftsführer der Brandis Beteiligung GmbH.

Die Unterschiede seien gering gewesen, so Brandis. Die Jury vergab deshalb zwei erste Plätze: an Iman El Harrar für den Vortrag zu philosophischen Fragen der Organspende und an Ben Bockhoff zur „lokalen Approximation von Funktionen durch Taylorpolynome“.

Zweite Plätze belegten Carina Kloss zur Bewertung des Endes des ersten Weltkrieges in der lokalen Presse, Malisa Sophie Gehrling zu Umwelteinflüssen auf das Immunsystem und Hannah Bach mit dem auf Englisch gehaltenen Vortrag über Folgen eines ansteigenden Meeresspiegels auf die globale Erwärmung.

Positiv würdigten die Juroren einen klaren „roten Faden“, die Ansprache des Publikums, eine plastische Veranschaulichung des Themas und seines Nutzens. Der freie Vortrag gilt als selbstverständlich. Zuschauer waren Schüler der zehnten Klassen – sie nehmen im nächsten Jahr teil. Die Jury lobte ihre Aufmerksamkeit.

„Für uns ist es hilfreich“, sagt der Deutschlehrer und Juror Matthias Deppenkemper. Der Wettbewerb findet an allen Gymnasien Münsters statt. „Münster kann dankbar und stolz sein auf solche Schüler“, sagt Professor Otmar Schober von der WWU zu seinen Eindrücken auch vom Annette-Gymnasium, vom Paulinum und der Friedensschule. Er sehe „tolle junge Leute – es geht weiter.“ „Im nächsten Jahr kommen wir wieder“, versprach Brandis. Der Wettbewerb dient auch der Heranführung der Schüler an wissenschaftliches Arbeiten. Für die zehnten Klassen beginnt in Kürze die „Uni-Woche“.