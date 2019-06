„Wir werden aufs Abstellgleis gestellt“

Darin geht es um das Konzept, wie die Stadt Münster trotz knappen Personals und steigender Besucherzahlen den Frei- und Hallenbadnutzern ein möglichst gutes Angebot machen möchte. Wie bereits berichtet, sollen unter anderem die Öffnungszeiten in einigen Bädern erweitert und die Wassertemperatur erhöht werden. Außerdem werden in den Bädern unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.

Dazu gehört auch, dass die Hallenbäder in Wolbeck (und in Roxel) noch mehr als bisher auf Schul- und Vereinsschwimmen festgelegt werden. Für Wolbeck bedeutet dies konkret, dass die Öffnungszeiten für Jedermann am Dienstag, Donnerstag und Freitag wegfallen. Familienschwimmen soll nur noch am Samstag und Sonntag möglich sein.

Zufällig erhobene Besucherzahlen in Wolbeck seien gering, führte Reher als Argument an. Und: „Das Hallenbad Hiltrup ist nahe.“

„Wir haben in Münster insgesamt zu wenig Wasserflächen“, kritisierte Sabine Metzler (SPD). Und man brauche das fußläufig erreichbare Bad um die Ecke, hieß es einmütig. Daher forderte die BV die Verwaltung auf, die geplanten Einschnitte zurückzunehmen und die alten Öffnungszeiten auch für die Zukunft wiederherzustellen.