66 Aktive der KG ZiBoMo haben sich jetzt zur Radtour 2019 am fast fertigen Marktplatz in Wolbeck getroffen. Bei strahlendem Sonnenschein ging es zunächst durch den Tiergarten in die Nachbarschaft Richtung Alverskirchen.Dort empfingen Steffi und Henrik Schulze Wettendorf die Karnevalisten mit gut gekühlten Getränken und informierten über ihre Tierhaltung und deren Direktvermarktung, heißt es in einem Bericht.

Mit vielen positiven Eindrücken ging es dann weiter zu Gabi Wulfers in den Kreuzbach. Das Orgateam verwöhnte die Radfahrer mit einem Erdbeerkuchen aus eigenem Haus und einer Tasse Kaffee. So gestärkt konnte die letzte Etappe mit Bravour gemeistert werden. Zum Abschluss wurde im Garten der Familie Laumann ein schöner Sommerabend mit einem reichhaltigen Grillbuffet, vielen netten Gesprächen und allerbester Stimmung verbracht, heißt es weiter.