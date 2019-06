Interessante Angebote an jedem zweiten Donnerstag

Die zweite Jahreshälfte hat begonnen – der Kulturkreis Wolbeck startet in seinem neuen Programm am 4. Juli (Donnerstag mit einer Busfahrt zum Schloss Senden mit poetischer Lesung und Flötenspiel, danach wird Kaffee in einem Bauernhofcafé angeboten. Historikerin Bettina Knust lädt zu der Führung ein. Abfahrt ist um 14 Uhr am Marktplatz Wolbeck. Um verbindliche Anmeldung wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Die folgenden Veranstaltungen finden nicht mehr in der „Steenpaorte“ statt, sondern im „Treff am Turm“, Herrenstraße 16 – an der katholischen Kirche. In der Regel ist der Beginn jeweils donnerstags um 15 Uhr.

Am 1. August werden unter dem Thema „Länder der Erde“ Marita und Hans Rath über ihre Reise durch „Vietnam und Kambodscha“ berichten.

„Capri – Trauminsel im Mittelmeer“ ist ein Vortrag überschrieben, den Studienreiseleiter Dr. Andreas Post am 15. August halten wird.

Am 29. August wird Kunsthistorikerin Susanne Rupprecht zum Thema „Ungeheuerlich – Monster und Mischwesen im Museum“ vorgestellt aus dem Stiftsmuseum in Xanten sprechen, und zwar in der Reihe „Kunst am Nachmittag“.

In der Reihe „Länder der Erde“ wird am 12. September der Autor Jürgen Lenz einen Reisebericht unter dem Titel „Auf nach Indien“ vorstellen.

Über „Taiwan: eine junge Demokratie mit kultureller Vielfalt“ wird am 19. September die Politologin Dr. Miao-ling Lin Hasenkamp berichten.

Am 26. September will die Autorin Renate Rave-Schneider unter dem Thema „Literatur am Nachmittag“ vom „Mond über dem Heinrich-Heine-Haus – Wie ich die Poetry-Bühne nach Münster brachte“ erzählen.

Am 10. Oktober findet eine Busfahrt zum Ikonen-Museum Recklinghausen statt. Es ist das weltweit bedeutendste Museum ostkirchlicher Kunst außerhalb der orthodoxen Länder. Um Anmeldung wird gebeten. Abfahrt ist um 14 Uhr am Marktplatz Wolbeck.

Am 24. Oktober werden Helga Wienhausen und Witold Wylezol vom ARTE-Kulturforum über „Das Lied der Schwanenknochenflöte – Faszination Höhlenmalerei“ berichten

Am 31. Oktober gibt es einen Besuch aus dem mexikanischen Jenseits. Dort wird der „Dia_de_los_muertos, der Tag der Toten“ gefeiert. Es ist ein musikalischer Nachmittag gestaltet von Sängerin und Malerin Lenny Lopez. Referent Markus Gottwald wird weitere Informationen geben.

Lyrik in der Weimarer Republik: Die Lesung „Das Herz der Bohème – zum 150. Geburtstag der Schriftstellerin Else Lasker-Schüler“ findet statt am 7. November. Referentin ist Ingrid Brock-Gerhardt, die musikalische Begleitung über­nimmt Akampita Steiner.

Am 21. November ist Dr. Andreas Post zu Gast und spricht über „Apulien – Geheimnisvolles Land der Trulli, Stauferdome und unbekannte Adriastädte“.

Am 28. November bietet der Kulturkreis das Konzert „Holly‘s Cat, The Songs You Love“, mit dem Duo Dr. Elisa Franz, Gesang und Udo Herbst, Gitarre und Gesang, an.

Dr. Bernd Tenbergen aus dem LWL-Naturkundemuseum beleuchtet am 5. Dezember Aspekte der weihnachtlichen Botanik. Sein Thema „Weihnachtsstern, Granatapfel, Ölbaum und Co.“ Bei dem gemütlichen Nachmittag gibt es „botanische Kostproben“.

Die Lesung „Der Schwienachtsmann und andere“ beschließt am 12. Dezember das Programm des Jahres. Dieses moderne Märchen auf Plattdeutsch wird vorgetragen von Helmut Baumeister mit Gitarrenbegleitung.

Auftaktveranstaltung im neuen Jahr ist am 9. Januar, ebenfalls mit einer plattdeutschen Lesung. Der Autor Ludwig Schmülling wird aus seinem Buch „Unnerwägens“ Geschichten, Berichte und Gedichte lesen.